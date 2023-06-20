Мужчина погиб во время урагана в Красноярском крае
Житель Боготола погиб во время урагана в Красноярском крае. По предварительным данным, на мужчину упал фрагмент крыши, сорванный сильным ветром. От полученных травм пострадавший умер в больнице, сообщает телеканал «Известия». Также в результате непогоды повреждено около 15 машин. 20 июня на Красноярский край обрушились сильный ветер, дождь, гроза и град.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.