Более 40 стран планируют посетить форум «Армия-2023» в России
Свыше 40 стран хотят посетить Международный военно-технический форум «Армия-2023» в России, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Планируется, что с 14 по 20 августа пройдут больше трехсот научно-деловых мероприятий. Оборонно-промышленные предприятия и научные организации поделятся своим опытом по улучшению военной техники с учетом ее применения на спецоперации, сообщает телеканал «Известия». На выставках представят элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль безопасность проведения форума. В прошлом году были заключены госконтракты на 525 млрд рублей. Проведено 340 мероприятий. Общее количество посетителей составило почти 2 млн человек.
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