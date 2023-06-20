В РФ маткапитал предложили использовать как банковский вклад
В России могут расширить применение маткапитала. Выплату предложили использовать в качестве банковского вклада, сообщает телеканал «Известия». В случае одобрения со счета можно будет получать дивиденды. Депутаты Госдумы направили инициативу правительству РФ. Согласно данным Социального фонда России более 20% маткапитала сегодня не используется. Всё из-за того, что семьи не могут распорядиться средствами целевым образом.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.