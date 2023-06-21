Электрический рубль

На ПМЭФ-2023 первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что платформу для цифровых рублей уже сдали в эксплуатацию, а для старта пилотов осталось утвердить законодательную базу. Третья форма нацвалюты, которая объединит в себе свойства наличности и безнала, становится всё ближе. Для того чтобы предсказать эффективность ее внедрения, обратимся к международному опыту. Тем более что подобные эксперименты уже были.

Два заокеанских государства — Эквадор и Сальвадор — одними из первых предприняли попытку внедрения цифровых валют. Эти страны объединяет отсутствие суверенной денежной единицы, несовершенство банковского сектора и слабый уровень развития экономики с низкими доходами населения и высокой инфляцией.

В случае с Эквадором, где в качестве официальной валюты используется доллар США, власти страны предприняли попытку обрести национальную денежную единицу и обеспечить население современным механизмом доступа к финансовым сервисам. Проект потерпел фиаско и был свернут через сравнительно короткое время после старта из-за высокой себестоимости, несопоставимой с возможностями государственного бюджета, и низкого спроса со стороны населения, не отличающегося финансовой грамотностью и активной бизнес-позицией.

В Сальвадоре в качестве CBDС впервые в мире был узаконен биткоин. Эксперимент тоже оказался неудачным. Во-первых, из-за высокой волатильности валюты, которая за время эксперимента потеряла около 60% долларовой стоимости. В результате переоценки госрезервов Сальвадор получил убыток порядка $60 млн. Возникли риски приближающегося дефолта. Во-вторых, ни технически, ни экономически страна не была готова к подобным резким движениям. Население и бизнес столкнулись с проблемами при установке и использовании приложений, перебоями в работе банкоматов и их недоступностью в отдаленных территориях.

Наиболее интересным для анализа выглядит опыт внедрения CBDС в Нигерии. Экономика этой большой страны относится к разряду активно развивающихся. При этом объем средств нигерийцев, циркулирующих в крипторынке, превышает оборот в национальной валюте.

Это не может не настораживать монетарные власти. Правительство страны проводит ряд стимулирующих действий для повышения спроса на собственную единицу eNairа: замена бумажных денег на купюры нового образца (причем худшего качества и неясного срока службы), ограничение на снятие наличных с обычных банковских счетов, запрет на использование криптовалют, премии, скидки и бонусы при расчетах цифровыми деньгами. Тем не менее на сегодня результат эксперимента, к сожалению, отрицательный. Основная причина — высокая инфляция в 20% и желание как населения, так и бизнеса защитить свои активы через инвестиционные инструменты крипторынка.

Мировым лидером по внедрению национальной цифровой валюты оказались Багамские острова. Там главным стимулом для появления Sand dollar стали географические особенности страны — на множестве островов трудно использовать традиционную финансовую модель, а иногда, вследствие разрушительных ураганов, любые расчетные коммуникации оказываются невозможными. Близость США, сотрудничество с Mastercard по поддержке проекта, жизненная необходимость для населения в бесконтактных расчетах делают местные цифровые деньги фактически основой платежной системы государства.

Российские монетарные власти, безусловно, анализируют эти результаты. РФ подошла к вопросу внедрения новой формы отечественной валюты с должным вниманием и здоровым скептицизмом. Откладывая старт последнего этапа тестирования, законодательные власти стремятся обеспечить максимальный уровень юридической защищенности новой формы расчетов. Это говорит о больших долгосрочных планах.

Цифровой рубль обеспечен обязательствами Банка России в отличие от экспериментов развивающихся стран с биткоинами и тем более долларами. Это такой же рубль, как его наличная и безналичная формы. Каких-то стимулирующих мер для внедрения валюты по примеру Нигерии у нас не планируется, но и экономика наша находится на другом уровне развития в отличие от теневой африканской.

Россияне же, как мне кажется, будут с осторожностью привыкать к нововведению, как это было когда-то с банковскими картами, совсем недавно — с системой быстрых платежей и переводами по номеру телефона.

Цифровые валюты — это завтрашний день. В первую очередь это касается принципиально нового формата международных расчетов, необходимость которого уже давно назрела. Независимость от контролируемой недружественными странами системы переводов — главное «приобретение» от внедрения цифровых денег для России и многих стран, не желающих мириться с финансовой гегемонией одной валюты над другими.

Автор — первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк»

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