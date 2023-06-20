Завод по переработке картофеля в Приамурье построят при участии Китая

В Амурской области при участии китайской корпорации «Бэйдахуан» построят завод по переработке картофеля. Предварительная договоренность о совместном проекте достигнута на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

Корпорация «Бэйдахуан» работает в России под брендом ГК «Легендагро». Делегация Амурской области обсудила с ее руководством проект по производству и переработке картофеля.

По словам зампреда правительства Амурской области Олега Туркова, которые приводит ИА PriamurMedia, на сегодняшний день Китай — крупный производитель картофеля и продуктов его переработки, но также он много продукции и закупает. Речь идет о картофеле фри, картофельных хлопьях и крахмале. Есть реальные перспективы, что у Приамурья и китайской корпорации появится совместный проект по строительству завода по переработке картофеля.

Кроме того, как пишет Амурская служба новостей, во время поездки в Харбин амурская делегация посетила Русский клуб в Харбине, который существует с 2005 года. Одна из его целей — привить детям, живущим в Китае, русскую культуру. Губернатор Амурской области Василий Орлов рекомендовал клубу выстроить взаимоотношения с амурскими вузами для ведения совместной международной научной деятельности.