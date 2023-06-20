Лавров заявил, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

Лавров заявил, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

2023-06-20 12:55:18

2023-06-20 12:55:18

2023-06-20 12:55:18

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