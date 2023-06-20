В Новой Зеландии мужчина с топором ранил трех человек
Три человека пострадали в результате нападения мужчины с топором на посетителей ресторанов в новозеландском Окленде. Об этом 20 июня сообщила местная радиостанция Radio New Zealand (RNZ) со ссылкой на полицию.
Отмечается, что мужчина вошел в китайские рестораны на одной из улиц Окленда и напал на посетителей. Ранения варьируются от средней тяжести до серьезных. По данным полиции, нападавший родом из Китая, о его мотивах ничего неизвестно.
24-летний мужчина был задержан на месте происшествия, ему было предъявлено обвинение в нанесении ранений с намерением причинить тяжкие телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее, 5 апреля, в Бразилии мужчина с топором напал на детский сад, из-за его действий погибли четыре ребенка, пятеро получили ранения.