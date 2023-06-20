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Аналитики рассказали о популярности онлайн-покупок лекарств

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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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В первом квартале 2023 года 25% покупок фармпрепаратов в России совершались в онлайне, следует из результатов исследования международной компании Ipsos.

Покупателей, в частности, привлекает то, что в сети представлен более широкий ассортимент товаров, их удобно искать и выбирать. Кроме того, опрошенные отмечают высокую скорость доставки при заказе онлайн.

Согласно исследованию, доля тех, кто покупает лекарства только офлайн, составляет 46% (по сравнению с первым кварталом 2022-го снижение этого показателя составило порядка 3%). Еще 27,5% опрошенных ходит за покупками в аптеку и заказывает там лекарства через мобильное устройство.

Аналитики отметили, что на фармрынке появляется все больше омниканальных покупателей, которые гибко распределяют свои покупки между офлайн- и онлайн-каналами. В первом квартале этого года их доля выросла до 30,7%.

По словам директора по качественным исследованиям Ipsos in Russia, Healthcare Service Line, Анны Кузиной, «несмотря на развитие e-commerce, по-прежнему сохраняется много покупательских миссий, в рамках которых люди будут совершать покупку в офлайн аптеке». «Также, не стоит недооценивать роль фармацевта и привлекательность получения «живой» консультации. Будущее — за возможностью миксовать каналы для покупок в удобном формате в зависимости от потребностей и предпочтений покупателя», добавила Кузина.

В «Яндекс Рекламе», где провели собственный опрос, отметили, что интерес покупателей к индустрии фарма растет: за последние три года по отношению к различным фарм-категориям он увеличился на 30%. Также в компании отметили тенденцию к росту покупок лекарств онлайн.

При этом каждый второй респондент готов пересмотреть свою аптечку и включить в нее новые бренды лекарственных препаратов. В частности, 48,8% респондентов уже стали чаще покупать российские препараты-аналоги.

Тата Саркисян, бизнес-партнер индустрии «фарма» в «Яндексе», рассказала, что рекламодатели в ответ на изменение поведения покупателей усиливают инвестиции в продвижение: в первом квартале этого года бренды на 40% увеличили вложения в рекламу. Сейчас важно стимулировать рост знания о бренде с помощью медийной рекламы и работать с разными каналами дистрибуции в интернете, используя все платформы в синергии: поиск, маркетплейсы, сайты, считает Саркисян. По ее мнению, стоит также учитывать то, что «в фарме на аудиторию 45+ приходится 45% транзакционных запросов и 48% онлайн-покупок лекарственных препаратов».

«При этом 63% медийного бюджета индустрия тратит на сегмент 25-44 лет. Исследования показывают, как важно работать со взрослой платежеспособной аудиторией, которая активно ищет информацию и покупает в онлайне», — подчеркнула Саркисян.

В целом опрос Ipsos показал, что 67% респондентов в последнее время стали более бережно относиться к своему здоровью. При этом 83% участников исследования заявили о желании уделить этой теме больше внимания, а 43% назвали здоровый образ жизни главной ценностью ближайшего года.

Связанную с темой здоровья информацию россияне чаще всего ищут в интернете: 33% респондентов ищут инструкции по применению лекарств, 29% — проверяют цены и наличие препаратов в аптеках, а 22% — интересуются информацией о болезнях и методах лечения. Запросы еще 12% респондентов касаются поиска данных о препаратах для лечения конкретных заболеваний, при этом примерно 53% ищут нужные лекарства с помощью поисковых систем. Кроме того, интернет-пользователи используют с этой целью сайты аптек и маркетплейсы. При этом 67% респондентов используют мобильные приложения аптечных сетей или интернет-аптек для того, чтобы узнать информацию о наличии препарата, а также его стоимость. Причем подавляющее большинство тех, у кого установлены такие мобильные приложения, пользовались ими в последние три месяца.

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