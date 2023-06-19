Реклама
Прямой эфир
Мир
В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
Мир
Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Киеву танков «Меркава»
Мир
Тысячи сербов вышли на митинги против незаконных действий Приштины
Политика
В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии ограничить россиян
Мир
Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико вышел из комы
Авто
На российском рынке появились седаны Lexus ES
Наука и техника
Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня
Пресс-релизы
В Москве завершился Московский онкологический форум
Мир
Власти Праги переименовали улицу советского маршала Конева
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе
Мир
Лондон сохранит санкции против России до выплаты компенсации Киеву
Политика
Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности
Экономика
Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года

Историческому музею передадут связанные с историей Крыма реликвии

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственному историческому музею в дар передадут экспонаты из самой большой частной коллекции документальных материалов, связанных с историей Крыма. Об этом сообщили в учреждении 19 июля.

Речь идет о фотографиях времен обороны Севастополя, книге Евгения Маркова «Очерки Крыма» 1898 года, а также об архиве из 45 снимков, ранее принадлежавший подполковнику НКВД Григорию Кузьминскому.

«Особого внимания заслуживает фотография членов Революционного трибунала Крыма города Симферополя 1932 года на фоне карты Крыма. А также архив известного летчика морской авиации — Люмана Алиевича Эннанова. На фотокарточках его друзья, однополчане, родственники, многие из которых погибли в годы Великой Отечественной войны», — рассказал историк и политолог, владелец коллекции Никита Томилин.

Передача материалов состоится в преддверии 80-летия Крымской наступательной операции, в ходе которой Красная армия освободила полуостров от немецко-фашистских войск. Памятная дата будет отмечаться в 2024 году.

«Недавно мы впервые ввели в научный оборот комплекс документов, связанных с присоединением к Российской империи Крыма и Новороссии, хозяйственным освоением этих территорий. Научная работа по изучению истории этого региона ведется постоянно и в последние годы обретает особую актуальность», — заявил директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Часть переданных в фонды музея предметов будет представлена на выставке «Новороссия», которая откроется в Историческом музее в сентябре.

Русская крепость: как был создан московский Исторический музей
Собрание свидетельств строительства русской цивилизации продолжает пополняться и сегодня

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в апреле прокомментировал 240-летие присоединения полуострова к России в беседе с «Известиями». Он назвал Крым уникальной территорией, колыбелью цивилизации, у истоков которой соединились и античные черты, и византийское наследие, и христианство.

Рудаков назвал присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году единственным способом обезопасить южные границы страны. После победы в войне 1768–1774 годов Екатерина Великая не ставила целью присоединение полуострова, главной задачей было отделение крымского ханства от Османской империи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023