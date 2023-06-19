Историческому музею передадут связанные с историей Крыма реликвии

Государственному историческому музею в дар передадут экспонаты из самой большой частной коллекции документальных материалов, связанных с историей Крыма. Об этом сообщили в учреждении 19 июля.

Речь идет о фотографиях времен обороны Севастополя, книге Евгения Маркова «Очерки Крыма» 1898 года, а также об архиве из 45 снимков, ранее принадлежавший подполковнику НКВД Григорию Кузьминскому.

«Особого внимания заслуживает фотография членов Революционного трибунала Крыма города Симферополя 1932 года на фоне карты Крыма. А также архив известного летчика морской авиации — Люмана Алиевича Эннанова. На фотокарточках его друзья, однополчане, родственники, многие из которых погибли в годы Великой Отечественной войны», — рассказал историк и политолог, владелец коллекции Никита Томилин.

Передача материалов состоится в преддверии 80-летия Крымской наступательной операции, в ходе которой Красная армия освободила полуостров от немецко-фашистских войск. Памятная дата будет отмечаться в 2024 году.

«Недавно мы впервые ввели в научный оборот комплекс документов, связанных с присоединением к Российской империи Крыма и Новороссии, хозяйственным освоением этих территорий. Научная работа по изучению истории этого региона ведется постоянно и в последние годы обретает особую актуальность», — заявил директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Часть переданных в фонды музея предметов будет представлена на выставке «Новороссия», которая откроется в Историческом музее в сентябре.

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в апреле прокомментировал 240-летие присоединения полуострова к России в беседе с «Известиями». Он назвал Крым уникальной территорией, колыбелью цивилизации, у истоков которой соединились и античные черты, и византийское наследие, и христианство.

Рудаков назвал присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году единственным способом обезопасить южные границы страны. После победы в войне 1768–1774 годов Екатерина Великая не ставила целью присоединение полуострова, главной задачей было отделение крымского ханства от Османской империи.