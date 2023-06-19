Генпрокуратура предложила ввести налог на добычу драгметаллов, извлекаемых в других рудах

В РФ могут ввести налог на добычу драгметаллов из других руд. Инициативу выдвинула Генпрокуратура и одобрил Минфин. Сейчас, согласно налоговому законодательству, сбором облагается добыча полезных ископаемых по лицензии. В России налог на добычу золота составляет 6% от стоимости добытого металла, передает телеканал «Известия».

В то же время, к попутным драгметаллам, извлекаемым из отвалов и отходов добывающих компаний, применяется льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых в 0%.

По данным Союза золотопромышленников, объем чистого золота из попутного производства достигает 20 т в год. В то же время, по оценке экспертов, новый налог может дополнительно принести российскому бюджету около 100 млрд рублей в год.

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