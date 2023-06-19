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Пензенские молодожены будут проходить медобследование

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В Пензенской области планируют ввести процедуру медицинского обследования супругов, недавно заключивших брачный союз. Об этой инициативе сообщил региональный министр здравоохранения Вячеслав Космачев, выступая на заседании областного правительства.

По его словам, которые приводит ИА «Пенза-пресс», власти понимают, что будущие родители вступают в брак, имея массу сопутствующих болезней. Рассматривается вопрос о том, чтобы системно их обследовать после бракосочетания.

По мнению экспертов, планирование беременности позволяет избежать многих проблем со здоровьем матери и ребенка. Будущей маме необходимо знать о своих хронических болезнях, если они есть, и их контролировать. Также следует начать принимать витамины, в особенности фолиевую кислоту.

Ранее, в апреле, сообщалось, что медицинским работникам из пяти районов Пензенской области передали девять машин скорой помощи. Это позволит повысить доступность медпомощи в отдаленных селах муниципалитетов. На средства, выделенные из федерального бюджета, регион закупил четыре машины «УАЗ» и пять «Газелей».

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