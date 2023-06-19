Камыш используют для отопления в астраханских школах

В Астраханской области решили использовать камыш, для того чтобы отапливать школы в зимний период. Решение приняли власти Володарского района.

Изготавливать пеллеты из камыша будут в новом цеху. В гранулы добавят сухие ветки и сухостой, которые обычно захламляют села и повышают риск возгораний.

Руководитель МКУ «Управление ЖКХ» Володарского района Владимир Терехов рассказал, что пока школы отапливают электричеством, что очень дорого.

При полном переводе отопления на пеллеты выгода будет четырехкратной, пишет «Астрахань-24». Так, в целом по району, в котором 23 школы, экономия на обогреве образовательных учреждений должна составить порядка 10 млн рублей.

По словам Терехова, региональное правительство и районная администрация и выделили средства на приобретение оборудования для изготовления пеллет. Так, для того чтобы обогреть Костюбинскую школу с прилегающим детским садом, необходимо сжечь 200–300 кг топливных гранул в сутки. Раньше администрация учреждения закупала их. С этого года их будут предоставлять бесплатно.

С начала года в Володарском районе не зафиксировали ни одного случая возгорания сухой растительности. Подобный опыт использования, в частности, камыша, уже начали распространять на другие районы Астраханской области.