17 июня состоялся бизнес-завтрак РАЭК и АНО «Цифровая экономика»

17 июня, в заключительный день главного бизнес-события года — Петербургского международного экономического форума, — состоялся бизнес-завтрак РАЭК и АНО «Цифровая экономика». Представители власти и руководители высокотехнологичных компаний обсудили дальнейшие шаги в области цифровизации и кибербезопасности. Бизнес-завтрак модерировали директор РАЭК Сергей Гребенников и президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова. Спикерами выступили представители крупнейших компаний и объединений, таких как «Лаборатория Касперского», «Яндекс», Gallery, ВТБ, VK, InfoWatch, «Циан» и др.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что для министерства этот IT-завтрак — возможность неформально обсудить насущные вопросы, получить обратную связь; понять, что можно было бы улучшить. Также он обратил внимание участников мероприятия на обязанность госкомпаний перейти на использование российских операционных систем, офисного ПО, СУБД и систем виртуализации к 1 января 2025 года.

«Президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных, — отметил Шадаев. — В этом смысле KPI довольно жесткий. Это нам точно даст дополнительный спрос».

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросам развития цифровой наружной рекламы. Этот сегмент развивается семимильными шагами: по данным Admetrix, в 2022 году он вырос на 24%, а в I квартале 2023-го — более чем на 40%. От лица всей индустрии наружной рекламы выступила директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина. По ее словам, операторы превратились из источника инвентаря в IT-компании, разрабатывающие программные и рекламные продукты, которые во многом уже превосходят иностранные аналоги.

«Благодаря им можно запускать коммерческую и социальную рекламу буквально одной кнопкой на тысячах экранов по всей стране; большие данные позволяют находить целевую аудиторию рекламодателя, измерять эффективность размещений, а также запускать омниканальные кампании. Сейчас наша отрасль практически на 100% использует только российское программное обеспечение», — отметила Сурыгина.

По мнению топ-менеджера Gallery, для достижения Россией технологического лидерства необходимо продвигать российские IT-компании. Сейчас выделяется много грантов на разработку программных продуктов, но необходимо выделять гранты на их продвижение на рынке, отметила Сурыгина.

«Компания Gallery готова предложить специальные льготные условия на рекламу отечественных IT-компаний. Мы все должны гордиться своими технологиями и привить потребителям любовь к единому бренду “Сделано в России”», — подытожила директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery под бурные аплодисменты участников.

Также большой резонанс вызвали выступления гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко и президента ГК InfoWatch Натальи Касперской.

Плуготаренко заявил, что технологический суверенитет — не самоцель. Цель — построение развитой конкурентной IT-отрасли, способной отвечать на запросы государства и рынка. По словам Плуготаренко, компаниям нужно учиться зарабатывать не только на госзаказе и госкорпорациях, но и уметь продавать решения на международных рынках.

«Мировой опыт показывает, что импортозамещение по-настоящему успешно, когда твои товары востребованы в мире, а не только внутри страны. Также необходим обмен технологиями, компетенциями, разработками при условии приземления-локализации в стране R&D-центров, производств, экосистем, команд разработки и сопровождения», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Он добавил, что необходимы новые механизмы частного финансирования таких совместных центров разработки, которые, наряду с венчурным, позволили бы развиваться новым проектам и стартапам.

«Нужно взращивать не только сильных IT-игроков в стране, но целых цифровых и технологических корпораций, которые через “национальное лидерство” сразу планируют шаг в глобальный мир. Даже в передовых отраслях, таких как ИИ, сейчас в основном решаются прикладные задачи, связанные с заменой западных технологий. Нужно смотреть в будущее, иначе будет не технологический суверенитет, а технологические отставание», — уверен Плуготаренко.

Что касается кибербезопасности, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская поделилась, что факты утечек наблюдаются последние 12 лет, но в этом году произошел настоящий бум, особенно в области персональных данных. Утечка данных — это первый шаг на пути к разного рода манипуляциям и правонарушениям, отметила Касперская.

«Раньше манипуляции с данными происходили в коммерческих целях, а именно для перепродажи. Сейчас же данные используют против людей — это ярко прослеживается, например, в отношении участников СВО, их семей или просто в отношении военнослужащих. И тут уже утечки несут угрозу для всего государства, что, несомненно, требует ужесточения законодательства. Это уже угрозы не только для IT-отрасли, но и для существования россиян в целом. Также важно привлекать к ответственности и компании, в которых произошла утечка, особенно если сами компании считают, что они тут ни при чем», — считает президент ГК InfoWatch.