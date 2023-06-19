В рамках ПМЭФ 2023 президент Алжира поделился своим видением роли России

16 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поделился своим видением роли России в мире и на Африканском континенте.

«Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными», – заявил А.Теббун.

Алжирский лидер также поблагодарил В.Путина и организаторов ПМЭФ за приглашение на форум и выразил надежду на углубление стратегического сотрудничества.

Накануне В.Путин принял А.Теббуна в Кремле. Стороны провели переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе Декларация об углубленном стратегическом партнерстве. 14 июня А.Теббун встретился с Председателем Правительства Российской Федерации М.Мишустиным, Председателем Совета Федерации Российской Федерации В.Матвиенко и Председателем Государственной Думы Российской Федерации В.Володиным. Кроме того, Президент Алжира принял участие в российско-алжирском бизнес-форуме и торжественной церемонии открытия в центре Москвы сквера имени национального героя Алжира – Эмира Абделькадера, а также наградил Национальным орденом за заслуги ветерана российской саперной бригады Андрея Павленко, который участвовал в разминировании Алжира в 1963 году.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 26 по 29 июля 2023 года. Мероприятие призвано продемонстрировать различные формы и направления российско-африканского сотрудничества, а также определить их развитие на долгосрочную перспективу. На форуме запланирована насыщенная деловая программа.