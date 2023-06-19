Международный фестиваль народов Севера «Душа России» состоялся в рамках ПМЭФ-2023

Международный фестиваль народов Севера «Душа России» прошел в дни работы ПМЭФ-2023 на площадке киностудии «Ленфильм». Цель Международного фестиваля народов Севера» «Душа России» — увеличение вклада креативных индустрий в российскую экономику и глобальное продвижение национальных ценностей, а также содействие развитию креативного сектора. Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

В фокусе мероприятий фестиваля — современное переосмысление традиций, исторического наследия и уникальных ремесел коренных народов Севера. В фестивале приняли участие более 500 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, лекторов и других представителей креативных индустрий из 15 российских регионов. В рамках мероприятия прошли 14 выставок, свыше 20 мастер-классов, а также 16 кинопоказов в рамках фестиваля северного кино от Академии «Дух огня», в числе которых предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы». Кроме того, на территории киностудии «Ленфильм» были инсталлированы шесть национальных жилищ и произведения семи стрит-арт художников. Состоялись более 30 лекций, семь показов мод и выступления более 30 музыкальных коллективов. В фестивале участвовали танцевальный коллектив посольства Индии и делегация из ОАЭ, которая представила выступление танцевальной группы, угощала гостей в национальном шатре и провела различные мастер-классы. Мероприятия фестиваля посетили свыше 5000 человек.

В день открытия Международного фестиваля народов Севера «Душа России» 14 июня состоялось подписание соглашения о развитии культурного сотрудничества. Документ подписали статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, губернатор Югры Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Достижения креативных индустрий традиционно широко представлены в рамках крупнейших российских деловых событий. Достойный результат усилий по сохранению и популяризации культурного наследия народов российского Севера участники ПМЭФ смогли оценить на фестивале «Душа России». Социокультурный аспект развития северных регионов продолжает быть одним из основных приоритетов в нашей работе», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

«В рамках сотрудничества с Министерством культуры и Фондом Росконгресс, которые закреплены соглашением, Югра берёт на себя обязательства по созданию экосистемы развития творческих индустрий, подготовку кадров. В этой связи в регионе успешно реализуется проект Министерства культуры Российской Федерации — школа креативных индустрий. Делегация еë воспитанников работала здесь на «Ленфильме» и снимали анимационный фильм о ПМЭФ. Результаты этой работы мы скоро увидим», — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Фестиваль «Душа России» состоялся при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках фестиваля на стенде Минвостокразвития России также прошла сессия «Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий», участники которой рассмотрели различные аспекты организации съемок кинокартин в регионах Арктической зоны.