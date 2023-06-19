Идти, не оглядываясь

В экономике и политике необходимым качеством считается умение оглянуться назад, проанализировать прошлые ошибки и понять, каким же образом ты оказался в той ситуации, в которой находишься. Но зачастую слишком долгая рефлексия, «сожаления о былом» или даже попытки провести «работу над ошибками» приводят к результатам, противоположным желаемому, — к «застреванию» в прошлом. Об этом, собственно, и говорит известнейшая библейская притча о Содоме и Гоморре. Когда праведники отделены от грешников и правильный путь указан, надо идти по нему, не оборачиваясь. Иначе можно навечно остаться на одном месте, превратившись в соляной столб.

Отсылку к этому библейскому сюжету глава «Роснефти» Игорь Сечи сделал в названии своего доклада на ПМЭФ-2023, озаглавленного «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может». Впрочем, в самом выступлении, выдержанном в ярком аналитическом и деловом стиле, Игорь Иванович уже не возвращался к образу, использованному в названии. Но, тем не менее, главная идея доклада полностью ему соответствовала — сегодня недостаточно сожалений об утраченных возможностях мировой энергетики, настало время действовать и надо смело двигаться вперед.

Образный вопрос, вынесенный в заглавие доклада, — «божья кара или организованный хаос?» — достаточно просто «переводится» на сухой язык аналитики: лежат ли в основе современного кризиса мировой энергетики объективные или сугубо субъективные факторы? И ответ на него очевиден. Кризис, безусловно, рукотворен. И главный «грех» западных политиков и владельцев бизнеса, принимавших решения о путях развития энергетического комплекса, заключается в откровенно завышенных ожиданиях по поводу так называемой зеленой энергетики и трагической недооценке грядущего спроса на углеводородные ресурсы и необходимых для этого инвестиций.

Выдвигая в общем-то правильные тезисы о необходимости снижения антропогенного воздействия со стороны энергетики, идеологи «зеленого перехода» при это сделали абсолютно ложные выводы относительно путей сокращения вредных выбросов, поставив на технологии, которых просто нет!

«Фактически, углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула „зеленых“ технологий — многие необходимые технологии все еще находятся на стадии опытных разработок... В то же время нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям — плотности энергии и теплоте сгорания — их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез», — отметил в своем докладе Игорь Сечин.

Однако, оседлав «журавля в небе», сторонники «зеленой повестки» начали активно разрушать фундамент мировой энергетики, сформированный именно нефтегазовым комплексом. И это не только не привело к обретению пресловутой углеродной нейтральности (сроки достижения которой постоянно сдвигаются), но и обернулось серьезным дефицитом энергоресурсов на глобальном рынке. Как напомнил Игорь Сечин, сегодня наблюдается недоинвестирование и в сфере геологоразведки, и в области добычи углеводородного сырья. Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, причем геологоразведка становится все более дорогостоящей, так как смещается на все более глубоководные акватории. В итоге сегодня новыми запасами замещается лишь около 90% извлекаемого из недр углеводородного сырья. «Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн т н.э., что не сопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов (Саудовская Аравия, Сибирь в России, США)», — подчеркивает глава «Роснефти».

В то же время потребление энергоресурсов в мире продолжает расти. В частности, за счет активного экономического развития ряда перспективных регионов, в первую очередь Африки. Кроме того, ситуация усугубляется в связи с тем самым глобальным потеплением климата, на предотвращение которого и была якобы направлена «зеленая политика». «На вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10% от всей производимой электроэнергии, а к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые», — отмечается в докладе.

Сможет ли Запад «искупить этот грех»? Уже вряд ли. Да, в последнее время риторика «зеленого перехода» стала чуть менее агрессивной и ряд западных компаний-мейджоров даже начинают вновь инвестировать в нефтегазовые проекты. Но время уже безвозвратно упущено, поскольку цикл разведки и разработки новых месторождений — достаточно длительный. Поэтому Игорь Сечин справедливо отмечает, что «потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире».

Впрочем, недоинвестирование энергетики — это не единственное проявление «организованного хаоса». Не лучше дела обстоят и в финансовой сфере. Очередной акт затянувшейся драмы мы наблюдали буквально накануне ПМЭФ, когда представители американского истеблишмента ломали копья, пытаясь уже в который раз договориться о пороге внешнего долга США. «Систематически повторяющаяся история с потолком долга и угрозой технического дефолта США воспринимается многими как политический цирк. На самом деле в основе проблемы — реальное отложенное банкротство США. Огромный долг не может быть выплачен. И чем дальше — тем больше, при растущих ставках, его невозможно будет обслуживать», — справедливо отмечает Сечин.

В итоге доллар уже давно утратил свое амплуа самой надежной валюты и превратился в источник огромных политических и экономических рисков. И события последних дней ярко это подтверждают. Глава «Роснефти» обращает внимание на то, что первоначально республиканцы предлагали увеличить потолок государственного долга США всего на $1,5 трлн. Разница между тем, что запланировала администрация и предложили республиканцы составила $1,957 трлн. И эта сумма абсолютно точно совпадает с нынешними вложениями в американские обязательства двух стран: Японии ($1,088 трлн) и Китая ($0,869 трлн). Иными словами, можно с легкостью решить долговую проблему США, отказавшись выплачивать долг этим двум странам. «Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР», — резюмирует Сечин.

Впрочем, огромный риск навис и над Европой. Да уже и не риск, а активно реализуемый Америкой сценарий. Искусственно раскрученная санкционная истерия де-факто отрезала Европу от стабильных и надежных поставок относительно дешевых энергоресурсов из России. И это ожидаемо приводит к деиндустриализации Старого Света. Так, ВВП Германии в IV квартале 2022 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, а в I квартале нынешнего года уменьшился еще на 0,3%. Таким образом, крупнейшая экономика Европы, германская, снова вошла в рецессию, несмотря на намечавшиеся перспективы постпандемийного роста. «Бегство энергоемких производств из ЕС сделает европейскую экономику еще более слабой и уязвимой», — отмечает Сечин.

Что же делать в описанной ситуации? Конечно, можно бесконечно рефлексировать по этому поводу, справедливо виня Запад в той тяжелейшей ситуации, в которой ныне оказались мировая энергетика и финансовая система. Но нельзя бесконечно оглядываться на те беды, которые уже свершились. Надо смело идти вперед и находить ответы на возникшие вызовы. И в своем докладе глава «Роснефти» как раз и наметил траекторию такого движения в сторону от «Содома и Гоморры». Он предложил вполне конкретную дорожную карту, «реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией». Каковы же ее основные положения?

Во-первых, это скорейшее создание платежно-расчетной системы, независимой от токсичных валют. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», — завил Сечин. При этом от также отметил, что сегодня перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это, прежде всего — юань. Рубль также является одной из самых ресурсообеспеченных валют.

Во-вторых, надо решать вопросы страхования, логистики и транспорта. «Здесь также необходима поддержка Центрального банка для развития системы страхования и межстранового взаимодействия. Но также важно активное участие самих участников рынка», — отмечает Сечин.

В-третьих, необходимо обеспечить доступность кредита, ибо высокая стоимость заимствований служит тормозом для промышленного развития. Глава «Роснефти» призвал переориентировать банковскую систему на кредитование экономики при эффективном контроле инфляционных процессов.

В-четвертых, следует решить системные проблемы в сфере ценообразования на энергоресурсы. Так, за последние 10 лет цены на электроэнергию в РФ выросли более чем на 200%. При этом увеличилась доля невостребованной и неэффективной генерации. Поэтому в данной сфере необходимо принять ряд важных управленческих решений.

В-пятых, стоит вопрос о перенастройке отечественной налоговой системы. «Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку „выпали“ именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — подчеркнул И. Сечин.

Наконец, в-шестых, требуется развивать внутренний рынок газа в ответ на закрытие европейского рынка. В частности, надо строить новые газопроводы в восточном направлении, что позволит вовлечь в разработку обширные ресурсы Восточной Сибири (только запасы независимых производителей превышают там 4 трлн куб. м).

Таким образом, основной посыл доклада главы «Роснефти» можно было бы сформулировать так: причины кризиса мировой энергетики вполне понятны и пытаться разъяснять коллективному Западу его ошибки — бесполезное занятие (тем более, что это не ошибки «по незнанию», а хорошо продуманная за океаном стратегия по сохранению своей гегемонии). Надо идти своим путем и делать это решительно, уверенно смотря вперед, не оглядываясь и тем более не делая шагов назад...