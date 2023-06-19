Генсек РФС Митрофанов рассказал о срыве товарищеских матчей у сборной РФ

Июньский сбор и два товарищеских матча национальной сборной РФ сорвались из-за отказа одного из двух соперников — сборной Камеруна — играть. На ПМЭФ-2023 в интервью «Известиям» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, может ли в такой ситуации быть план В и возможно ли избежать такой накладки.

«Мы ведем переговоры. Но мы всё же ориентируемся на план А — это подписать в ближайшее время договор с Катаром. Надо понимать, что вряд ли найдется команда, которая захочет быть командой B и в последний момент с нами сыграть. Условно говоря, за день до даты проведения матча. Сейчас мы закрепим все договоренности в письменном виде в качестве документа, а не просто писем. И надеюсь, что после этого уже никаких сюрпризов не будет», — сказал он.

Митрофанов добавил, что у РФС есть база данных, ведется мониторинг национальных федераций, с которыми есть шанс договориться о проведении матча и которые могут быть подвержены давлению и передумать, как Камерун.

«И мониторинг, и переговоры — как с национальными федерациями, так и с континентальными конфедерациями. Мы со всеми общаемся. И на этой основе анализируем возможности обеспечить решение своих вопросов — найти спарринг-партнера для контрольного матча сборной России», — пояснил он.

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