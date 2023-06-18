Daily Mail сообщила об отказе Абрамовича передать Украине деньги от продажи «Челси»

Бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче средств от его продажи Украине. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила газета Daily Mail.

В публикации отмечается, что Абрамович получил в 2022 году от продажи клуба американскому бизнесмену Тодду Боули €2,3 млрд. Министерство иностранных дел Великобритании тогда обратилось к Абрамовичу с требованием перечислить средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Интересный, по мнению газеты, момент заключается в том, что хоть российский бизнесмен и находится под санкциями, Великобритания не может без его согласия изъять и передать на нужды ВСУ средства от продажи футбольного клуба. При этом своего согласия Абрамович давать не собирается, так как хочет существенную часть средств направить россиянам, которые пострадали в результате конфликта.

«Челси» с 2003 года принадлежал Абрамовичу. 1 марта 2022-го он объявил о решении продать клуб. Предприниматель уточнил, что не будет продавать его в срочном порядке. Кроме того, он обещал, что все средства от продажи клуба будут переданы в благотворительный фонд.

Позднее, 10 марта 2022 года, бизнесмен был включен в санкционный список Великобритании. Его активы были заморожены, физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства запретили проводить с Абрамовичем любые сделки. 15 марта рестрикции против него ввел Европейский союз.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.