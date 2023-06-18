ГКНПЦ им. М.В. Хруничева начнет серийное производство барокамер

Предприятие «Роскосмоса» к 2024 году начнет серийно производить барокамеры для новорожденных. В Центре имени Хруничева сейчас идут опытно-конструкторские работы по изготовлению БЛКС-160, передает телеканал «Известия». Барокамера предназначена для лечения и реабилитации детей с первых часов жизни. Также предприятие разрабатывает аппараты активной гиперемии — для вакуум-компрессионной терапии конечностей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.