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В Кремлевском дворце пройдут концерты, посвященные 285-летию Академии русского балета

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Гала-концерты пройдут 18–19 июня на сцене Кремлевского дворца. Мероприятия будут посвящены 285-летию Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. В программе прозвучит музыка таких композиторов и исполнителей, как Адольф Адан, Лео Делиба, Юлий Гербер, Цезарь Пуни и других, передает телеканал «Известия». На концертах исполнят сюиты из балетов «Лауренсия», «Корсар». Академия русского балета Вагановой основана в 1738 году. Среди выпускников — Анна Павлова, Рудольф Нуреев, Матильда Кшесинская и другие известные артисты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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