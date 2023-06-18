В Кремлевском дворце пройдут концерты, посвященные 285-летию Академии русского балета
Гала-концерты пройдут 18–19 июня на сцене Кремлевского дворца. Мероприятия будут посвящены 285-летию Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. В программе прозвучит музыка таких композиторов и исполнителей, как Адольф Адан, Лео Делиба, Юлий Гербер, Цезарь Пуни и других, передает телеканал «Известия». На концертах исполнят сюиты из балетов «Лауренсия», «Корсар». Академия русского балета Вагановой основана в 1738 году. Среди выпускников — Анна Павлова, Рудольф Нуреев, Матильда Кшесинская и другие известные артисты.
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