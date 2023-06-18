В Роспотребнадзоре заявили о почти полном отсутствии случаев холеры в России
Случаев заболевания холерой в России несколько лет практически нет, о чем заявила в субботу, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она отметила, что риски распространения холеры сохраняются, потому что любой турист может стать переносчиком заболевания. По ее словам, сейчас большое количество стран в мире поражено холерой. Однако в России даже «завозных» заболеваний практически нет.
«Роспотребнадзор делал и делает всё, чтобы проникновение холеры в страну было наименее возможным», — приводит «РИА Новости» слова Поповой.
26 февраля, врач-инфекционист Елена Мескина перечислила основные симптомы холеры. К ним относятся сильная диарея, головные боли, судороги, повышенная слабость, рвота и другие. Мескина указала, что холера передается контактно-бытовым путем: через питьевую воду, еду, грязные водоемы.