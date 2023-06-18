В Роспотребнадзоре заявили о почти полном отсутствии случаев холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев холеры

18 июня 2023, 06:04 0

Фото: ТАСС/Егор Алеев