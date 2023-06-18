Внук Льва Троцкого умер в возрасте 97 лет в Мехико

Внук Льва Троцкого Всеволод (Эстебан) Волков умер в Мехико в возрасте 97 лет. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило издание La Journada.

«Эстебан Волков Бронштейн, внук Льва Троцкого и хранитель исторической памяти русского революционера, скончался прошлой ночью в возрасте 97 лет», — говорится в материале.

Он был последним живым свидетелем убийства Троцкого испанцем Рамоном Меркадером 21 августа 1940 года в Койоакане. Всю свою жизнь Волков посвятил сохранению и распространению наследия своего деда, в том числе организовал дом-музей в его честь, который возглавлял до своей смерти.

Всеволод Волков родился в 1926 году в Ялте в семье дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн и Платона Волкова. Его отец был сослан в Сибирь, а мать покончила с собой. Когда мальчику было 13 лет, его разыскал Лев Троцкий и перевез в Мексику. Всеволод сменил данное при рождении имя на Эстебана.

Там он изучал химию и являлся членом местного социалистического движения. Волков был свидетелем нескольких покушений на деда, в одном их них однажды сам был ранен.

«Только что умерла еще одна часть большевистской истории», — приводит издание опубликованные в Twitter слова друга Всеволода Фрэнка Гарсии.