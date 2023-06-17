В возрасте 88 лет умер депутат первых семи созывов ГД Геннадий Кулик

В возрасте 88 лет умер депутат первых семи созывов Госдумы Геннадий Кулик. Об этом сообщил 17 июня в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Не стало большого человека, патриота страны, доброго друга Калмыкии. Пришла печальная новость, что свой славный земной путь закончил Геннадий Васильевич Кулик», — отметил Башанкаев.

Кроме того, глава комитета ГД по охране здоровья подчеркнул, что Кулик был честным и порядочным чиновником, а также уникальным организатором и политиком.

Кулик — российский государственный и политический деятель, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по бюджету и налогам в Госдуме VI созыва, а также член Высшего совета партии «Единая Россия». В период с 1994 по 2019 год чиновник выступил соавтором 241 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

За свою политическую карьеру Кулик был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета, звания Героя Калмыкии с вручением ордена Белого Лотоса, а также звания заслуженного экономиста РСФСР.