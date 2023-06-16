IT-холдинг Т1 представил производителя собственного ПО

Российский IT-холдинг Т1 в рамках Петербургского международного экономического форума представил производителя собственного программного обеспечения. Технологические решения компании будут реализовываться под брендом НОТА.

В его портфель входят семь программных продуктов, среди которых ПО для работы с задолженностями T1 CRM Collection; решение для доступа к налоговому мониторингу T1 EasyTax; платформа управления персоналом AIR; сервис корпоративных коммуникаций DION; платформа для проведения совещаний «Комитет Онлайн». Вендор ПО НОТА планирует выход на рынки стран СНГ. Ранее T1 провел исследования, которые показали нехватку IT-решений в ряде отраслей российской экономики: в сельском хозяйстве, в сфере строительства, в фармацевтике, а также в области госуправления.

Замгендиректора холдинга Кирилл Булгаков отметил, что команда Т1 «является признанным лидером в реализации крупнейших проектов» для российского бизнеса. «Эти проекты мы реализовывали долгие годы на решениях других производителей, на зарубежных решениях», — уточнил он. По словам Булгакова, идея о том, чтобы начать делать собственные продукты, созрела достаточно давно. «Вошли мы в эту историю в 2020 году силами сразу нескольких команд группы Т1. В 2022 году начались рыночные продажи, которые своей успешностью доказали правильность выбранного пути», — подчеркнул спикер.

Заместитель гендиректора по развитию бизнеса НОТА Антон Спирин добавил, что компания решает «задачу создания прибыльного бизнеса, лидера рынка бизнес-приложений». «Но здесь важно сказать, что и для государства мы тоже решаем задачу создания технологического суверенитета в области программного обеспечения», — добавил он, выразив мнение, что «это вполне посильная задача». Спирин также заявил, что предлагаемые компанией продукты призваны «повышать эффективность бизнес-процессов, повышать дополнительную ценность с точки зрения построения клиентского опыта».