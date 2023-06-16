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Банк «Траст» выполнил свою стратегию на 90%

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Пятилетняя стратегия банка непрофильных активов «Траст» — собрать 482 млрд рублей до 2023 года — выполнена на 93–94%, заявил глава банка Александр Соколов. По его словам, до конца года «Траст» рассчитывает выполнить ее на 100%.

В интервью каналу «Россия 24» он также отметил, что «если обстоятельства сложатся более оптимистично», стратегия может быть и перевыполнена.

В то же время Соколов отметил, что «огромное количество операционных процессов» завершить в изначально предполагаемый срок не удастся. Например, руководство «Траста» рассчитывало, что пяти лет будет достаточно для прохождения судов в зарубежных юрисдикциях, однако пандемия коронавируса и геополитические условия последних лет помешали этому.

«Период времени, в течение которого мы должны реализовать стратегию, продлен до конца 2026 года в силу множества происходящих событий. Но мы можем выполнить финансовую часть стратегии», — отметил Александр Соколов на ПМЭФ-2023.

Дополнительно банк планирует собрать еще 100 млрд рублей.

Также перед «Трастом» стоит задача завершить все операционные процедуры и судебные мероприятия. Кроме того, частью стратегии станет завершение «работы с активами, находящимися в стадии реструктуризации», подчеркнул Соколов.

«Траст» осуществляет полную перезагрузку активов, которые ему достаются в стрессовом состоянии. Сначала происходит расчистка юридического контура, а потом финансового. «Это сворачивание всех схем, которые горе-бизнесмены, доведшие активы до такого состояния, сделали. Иногда в этих схемах сотни юридических лиц, из которых состоит группа», — отметил Соколов. После этого «Траст» выводит актив на среднеидустриальный показатель эффективности, финансовой и операционной, далее происходит открытая прямая продажа на торгах.

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием. Основная деятельность — управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

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