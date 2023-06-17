ФК «Балтика» продлит контракт с Игнашевичем

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград) подпишет новое соглашение со своим главным тренером Сергеем Игнашевичем. Об этом «Известиям» сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Нынешний контракт с 43-летним специалистом был заключен по окончание прошедшего сезона-2022/2023, по итогам которого «Балтика» заняла второе место в соревнованиях первой лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). В высшем эшелоне российского футбола калининградская команда не играла с 1998 года.

1 июня после выхода в РПЛ правительство Калининградской области и государственная корпорация «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. В частности, ожидается заключение крупного спонсорского контракта с футбольным клубом, что приведет к увеличению его бюджета. Изменения в жизни «Балтики», по словам главы региона, не скажутся на позициях Игнашевича, который продолжит работу на своем посту.

«Сергей Николаевич продолжит работать с нами. Все базовые условия мы обсудили, договорились. Насколько я знаю, формально контракт еще не продлен, но мы надеемся, что будет подписан. Принципиально мы обо всем договорились», — сообщил «Известиям» Антон Алиханов.

Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал обновление состава под выступление в премьер-лиге, отметив, что комплектование уже ведется. 8 июня «Балтика» подписала трехлетний контракт с португальским полузащитником Жуаном Ламейрой.

«Несомненно команда значительно обновится. Объем этого обновления пока точно сказать не могу, но как минимум восемь человек у нас уже покидают клуб в связи с истечением сроков контрактов. Но по большому счету на каждую позицию на поле нам будет нужен новый игрок. В любом случае спортивный блок уже ведет работу, некоторых футболистов даже подписали. Общую стратегию и политику мы совместно обсудили, и сейчас клуб занимается подготовкой к сезону», — пояснил глава региона.

Сергей Игнашевич стал главным тренером «Балтики» 2 октября 2021 года. В тот момент она после 14-ти туров розыгрыша первой лиги занимала 13-е место. Тот сезона команда закончила на восьмой строчке, а год спустя со второго места вышла в РПЛ.