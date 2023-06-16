Минпромторг планирует эксперимент по маркировке игрушек

Минпромторг может запустить маркировку игрушек, сообщают «Известия». Меры коснутся кукол, конструкторов, строительных наборов, металлических машинок и настольных игр. Сейчас доля теневого рынка в стране составляет около 30%, сообщает телеканал «Известия». Чаще всего подделывают бренды Lego, Barbie и Monopoly. Так, в 2022 году Федеральная таможенная служба выявила 1,2 млн контрафактной продукции. Такие товары небезопасны для детей, игрушки могут производить из некачественных и токсичных материалов. Добровольный мониторинг планируют проводить не менее года.

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