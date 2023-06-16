Минэк сообщил о подписании РФ и Ираном меморандума о взаимопонимании на ПМЭФ

Минэк сообщил о подписании РФ и Ираном меморандума о взаимопонимании на ПМЭФ

2023-06-16 19:21:17

2023-06-16 19:21:17

2023-06-16 19:21:17

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