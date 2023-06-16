Девять человек заболели клещевыми инфекциями в Красноярском крае

В Красноярском крае за неделю от клещей пострадали около 2,4 тыс. человек, клещевыми инфекциями заболели девять человек. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает 16 июня.

По данным ведомства на 15-е число, за неделю в связи с присасыванием клещей за медпомощью обратились 2387 человек, в том числе 779 — в Красноярске. Всего с начала сезона от клещей пострадали 9941 человек, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Клещевой вирусный энцефалит выявлен у шестерых проживающих в Красноярске, Дивногорске, Манском и Шарыповском районах, боррелиоз — у троих жителей Сосновоборска, Нижнеингашского и Ирбейского районов», — сообщил руководитель ведомства Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Активность клещей сохраняется на высоком уровне.