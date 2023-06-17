Диетолог рассказала о пользе клубники

Клубника является очень полезной летней ягодой, которая к тому же низкокалорийна. Об полезных свойствах этого продукта «Известиям» 17 июня рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Так, она отметила, что в клубнике содержится большое количество клетчатки (примерно 2 г на 100 г ягоды), благодаря чему употребление ее в пищу способствует улучшению перистальтики желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в 100 г клубники есть половина суточной нормы витамина С. То есть 200 г этой ягоды день будет достаточно, чтобы покрыть суточную норму витамина, отметила врач.

«Клубника богата кремнием, который отвечает за нашу за красоту, состояние волос, ногтей и зубов, а также за синтез коллагена. В 100 г клубники содержится три суточные нормы кремния», — рассказала Тихомирова.

Также, по ее словам, эта ягода отличается низкой калорийностью, поэтому она подходит тем, кто придерживается диеты для похудения. Так, на 100 г клубники приходится около 45–47 ккал и небольшое количество углеводов.

1 апреля врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что необходимо тщательно подходить к продумыванию диеты для похудения, чтобы не случались так называемые срывы. В частности, по ее словам, ошибка многих желающих снизить вес заключается в радикальном сокращении суточного количества потребляемой пищи. Некоторые, уточнила специалист, фактически переходят на одну воду. При этом, как правило, такие голодания приводят к увеличению массы тела, а также к старению внутренних органов.