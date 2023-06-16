ПСБ создаст «легкие офисы» для зарплатных клиентов на территории предприятий «Роскосмоса»

ПСБ создаст сеть «легких офисов» на территории крупнейших предприятий «Роскосмоса». Это предусматривает соглашение, заключенное в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новый формат офисов планируется открывать на предприятиях со штатом свыше 1,5 тыс. человек. В «легких офисах» сотрудникам госкорпорации будут доступны различные банковские услуги: они смогут открывать вклады и накопительные счета, оформлять кредиты, а также получать консультации по финансовым вопросам.

В пресс-службе ПСБ рассказали, что соглашение с «Роскосмосом» закрепляет принципы взаимодействия сторон по зарплатному проекту и единый порядок банковского обслуживания сотрудников госкорпорации. К программе могут присоединиться 124 организации, входящие в «Роскосмос»: более 190 тыс. сотрудников получат возможность пользоваться финансовыми продуктами на льготных условиях.

По мнению председателя ПСБ Петра Фрадкова, «соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров». «Сегодня ПСБ предоставляет госкорпорации полный комплекс финансовых инструментов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников, в том числе в области доступной ипотеки, льготного кредитования», — отметил Фрадков.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов добавил, что закрепленные соглашением «единый подход, тарифы и правила оказания услуг в рамках зарплатного проекта» для госкорпорации и всех ее организаций, а также поддержка ПСБ в местах их присутствия является залогом «успешного сотрудничества и высоких стандартов обслуживания».