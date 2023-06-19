Непотопляемый Дональд

16 июня 2015 года миллиардер с противоречивой репутацией, спустившись на золотом эскалаторе в лобби нью-йоркского небоскреба, объявил о выдвижении на выборы президента США. С тех пор американская политика превратилась в безостановочное шоу «Останови Трампа!». Пытались многие и по большей части безуспешно.

В 2020-м Джозефу Байдену с опорой на всю мощь вашингтонского истеблишмента (в том числе республиканского) даже удалось обыграть Трампа, но против ожиданий тот не исчез с публичного небосклона. Напротив, политический профан проявил чудеса выживаемости, выдерживая такие удары, которые ранее губили карьеры испытанных государственных деятелей.

Промежуточные выборы 2022 года вроде бы высветили упадок трампизма. Значительная часть кандидатов, поддержанных бывшим президентом, провалилась, а расчеты республиканцев на большинство в сенате оказались сорваны. Тем не менее спустя полгода Трамп — вновь лидер республиканской гонки, причем с солидным отрывом.

Новым претендентом, бросившим вызов непотопляемому Дональду, объявился губернатор Флориды Рон Десантис. Ранее именно Трамп содействовал стремительному старту его политической карьеры. В свою очередь, Десантис в 2017–2020 годах декларировал последовательную приверженность трампизму.

На посту губернатора он зарекомендовал себя ярым противником антиковидных ограничений, заработав поддержку консервативных кругов, которые борются с экспансией государственного регулирования. Благодаря громкой оппозиции курсу федерального правительства Десантис обрел национальную известность, которую только укрепил за время правления Байдена.

Как следствие влиятельная часть республиканского истеблишмента решила выдвинуть именно Десантиса в качестве наиболее перспективной альтернативы бывшему президенту. Кроме того, губернатор Флориды смог заручиться поддержкой наиболее медийного миллиардера современности Илона Маска. Последний предоставил площадку принадлежащей ему социальной сети Twitter (заблокирована Роскомнадзором на территории России) для запуска кампании Десантиса.

Ставка на него заставила республиканские элиты смириться с политической платформой трампизма. Более того, в ходе начавшейся кампании губернатор Флориды стал занимать даже более радикальную позицию, чем Трамп. В частности, он раскритиковал бывшего президента за недостаточную жесткость в миграционных вопросах и проявил себя более последовательным противником абортов.

В целом Десантис позиционирует себя как улучшенный аналог Трампа, более компетентный и предсказуемый. Его сторонники рассчитывают привлечь поддержку тех, кто разделяет идеи бывшего президента, но разочаровался в его личных качествах. Они также презентуют Десантиса как более проходную кандидатуру на общенациональных выборах, где победа зависит не только от лояльности республиканской базы, но и от привлечения умеренных избирателей.

Несмотря на эти аргументы, Десантис продолжает серьезно отставать от Трампа. Последние опросы показывают разрыв в районе 30%. Причем за Трампа в настоящее время готовы голосовать более половины республиканцев. В том числе не способствовали популярности Десантиса технические неполадки в ходе интернет-трансляции старта его кампании, ставшие предметом широких обсуждений.

Вместе с тем гонка за номинацию от Республиканской партии на президентских выборах — это длительный марафон, который еще только начался. Первые телевизионные дебаты между претендентами запланированы лишь на 23 августа, а собрания избирателей для выдвижения кандидата от штата (первенство принадлежит Айове) будут проходить только в январе 2024 года.

И лишь тогда начнется собственно сезон праймериз, по итогам которого и должен быть выбран выдвиженец от партии на президентский пост. Более того, в американской практике имелись случаи, когда кандидат определялся непосредственно на партийном конвенте, до которого еще более года. Нередко изначальный фаворит в итоге проигрывал. Так что сбрасывать Десантиса со счетов далеко не стоит.

Исторический опыт свидетельствует: несмотря на желание «говорящих голов» делать ставки на Трампа или его конкурента, еще слишком рано для сколько-нибудь обоснованных прогнозов относительно исхода кампании. Вместе с тем и Десантис, и многие другие участники республиканской гонки пока выступают с заведомо слабых позиций.

Они продолжают действовать реактивно, фокусируясь на противопоставлении Трампу. Ни один из них не предложил собственную повестку, которая зажгла бы республиканский электорат и вывела из тени бывшего президента. Пока они по-прежнему играют в игру «Останови Трампа», а следовательно, он остается центральной фигурой американской политики. Это не означает, что он обязательно победит на праймериз, но выигрыш или поражение в этой гонке зависят преимущественно от него, а не от преследователей.

Автор — эксперт клуба «Валдай», доцент кафедры прикладного анализа международных проблем, в.н.с. Центра перспективных американских исследований МГИМО

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