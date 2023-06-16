Карта спецоперации на Украине 16 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течнние минувших суток украинские националисты продолжали нести значительные потери на южнодонецком и донецком направлениях.

По словам Конашенкова, на Времевском выступе наиболее активные действия шли у Ровнополя и Урожайного, отражены пять атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных.

На донецком направлении также отражены пять атак, потери ВСУ составили до 215 человек. На купянском направлении уничтожено до 45 боевиков, а также техника ВСУ. На красно-лиманском направлении уничтожено до 65 военных ВСУ и техника.

Кроме того, на херсонском направлении уничтожено до 30 боевиков и пять автомобилей.

Сбито 22 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.