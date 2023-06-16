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Совещание экспертной группы в преддверии ПМЭФ-2023 прошло на площадке СПбГЭУ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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13 июня 2023 г. в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялось рабочее совещание экспертной группы Петербургского международного экономического форума с представителями Фонда Росконгресс. В мероприятии приняли участие эксперты, представляющие ведущие университеты и научно-образовательные учреждения Российской Федерации.

На совещании обсуждались актуальные задачи работы экспертной группы на полях ПМЭФ-2023. Традиционно экспертам предстоит проанализировать результаты деловой повестки Форума, придать научное видение ключевым дискуссиям и оценить их практическую значимость, подготовить конкретные рекомендации к ПМЭФ-2024. Экспертные заключения будут оформлены в сборник аналитических материалов. Кроме того, по итогам форума ожидается издание специального выпуска научного журнала «Известия СПбГЭУ».

Представители руководства Фонда Росконгресс и СПбГЭУ обозначили основные принципы работы экспертной группы в рамках ПМЭФ-2023.

В своем приветственном слове ректор СПбГЭУ, профессор Игорь Максимцев отметил: «В этом году повестка дня особая - она отражает и внутренние моменты развития нашей страны, и внешние вызовы, стоящие перед всеми нами. Развитие международного сотрудничества с партнерами из стран Азии, СНГ, Латинской Америки, Африки, Евразийского пространства будет играть особую роль в актуальной повестке. Здесь особенно стоить отметить важность экспертных заключений - они не только подводят итог публичным дискуссиям, но и закладывают направление вектора движения на будущее».

«Системное взаимодействие с научным и экспертным сообществом – одно из важнейших направлений работы Фонда Росконгресс. СПбГЭУ является опорным вузом и партнером Фонда по проведению экспертной работы на ПМЭФ и других мероприятиях, и в дальнейшем мы планируем развивать наше взаимодействие. В этом году экспертная группа ПМЭФ включает в себя более 100 представителей ведущих российских вузов, научных учреждений, которые готовят аналитические заключения по деловой повестке ключевых мероприятий форума. Заключения публикуются на площадке roscongress.org. От лица Фонда Росконгресс благодарю Санкт-Петербургский государственный экономический университет за многолетнее сотрудничество и желаю экспертам плодотворной работы», - отметил заместитель директора Фонда «Росконгресс» по экспертно-аналитической работе Григорий Великих.

«В прошлом году на полях ПМЭФ университет подписал с Фондом Росконгресс соглашение, которое предусматривает развитие базы высококлассных экспертов, организацию совместных мероприятий, подготовку экспертных заключений, аналитических материалов, докладов и исследований. Соглашение также предполагает реализацию системного сотрудничества в рамках совместного Центра консалтинга и экспертизы проектов на базе СПбГЭУ. Перед университетом сегодня стоят широкие перспективы по развитию экспертно-аналитического сотрудничества на отраслевом и федеральном уровнях», - подчеркнула проректор по стратегическому развитию и внешним коммуникациям СПбГЭУ Ольга Онуфриева.

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