«Наша цель — запуск первой частной ракеты в космос уже в этом году»

Сегодня участие частного бизнеса в космических программах становится все более масштабным практически во всех странах мира, и Россия — не исключение. Холдинг Т1, один из лидеров российской IT-отрасли, реализует собственный космический проект. В интервью «Известиям» на полях Петербургского экономического форума заместитель генерального директора Холдинга Т1 по развитию бизнеса Алексей Волынкин рассказал о космических планах холдинга, о будущем беспилотной авиации и автоматизированных аэропортах, которые станут реальностью уже в ближайшие годы.

«Частный космос переживает ренессанс»

— Холдинг Т1 известен как лидер IT отрасли. Как вы пришли к космическим технологиям?

— Не секрет, что частный космос переживает свой ренессанс в мире, и в России в том числе. И, конечно, мы не могли не обратить свой взгляд на космические технологии. Сейчас наш проект уже на финальной стадии, наш план — запустить первую частную ракету в космос уже в этом году. Мы давно и успешно создаём крупные современные IT-решения, и этот опыт незаменим в масштабных космических проектах. Мы создаем, например, ПО для инженерных расчетов, — и в нашем проекте по запуску ракеты мы будем использовать собственное программное обеспечение для выполнения сложных расчётов тепловых аэродинамических нагрузок ракеты на всей траектории полёта. Так что опыт, накопленный в Т1, действительно очень ценен и идеально, можно сказать, применим в космических проектах.

— Какие высокотехнологичные решения Т1 использует для первого запуска?



— Это так называемое решение класса CAE, большой программный пакет. Он позволяет производить сложнейшие вычисления в трёхмерном разрешении, рассчитывать различные типы нагрузок. В ходе подготовки и проведения запуска мы будем рассчитывать тепловое и аэродинамическое сопротивление, но с помощью нашего ПО также могут рассчитываться и совершенно другие параметры в самых разных направлениях. Кроме того, для проведения этих сложных математических расчетов мы планируем использовать наши собственные вычислительные мощности. Для этого мы выделим центр обработки данных в рамках нашей компании Т1 Cloud, и все расчеты будут проводиться там. При этом мы будем вести наблюдение за запусками с помощью собственного сервиса цифровых трансляций — решения под названием «Дион».

— Какие практические цели будет преследовать запуск?

— В январе 2023 года было подписано соглашение между представителями частного бизнеса, Роскосмоса и правительством Российской Федерации об участии частных компаний в развитии спутниковой группировки на орбите в ближайшие 5 лет. Речь там идет о том, что количество спутников будет постоянно расти — сначала это будут сотни, а потом уже и тысячи малых космических аппаратов, находящихся на орбите. Главной проблемой при этом становится вывод этих аппаратов в космос. И здесь нам необходима легкая либо сверхлёгкая ракета, которая сможет буквально в режиме маршрутки, как мы это называем, выводить спутники на орбиту, и к тому же делать это максимально дёшево и эффективно.

— Почему вы выбрали в качестве партнера компанию SR Space?

— SR Space — фактически, лидер на рынке частного бизнеса, связанного с космическими технологиями. Ребята уже совершили несколько тестовых запусков. У них есть отличные наработки, большие заделы в области создания перспективных двигательных установок. Поэтому я уверен, что если объединить их ресурсы с группой T1, с нашим огромным потенциалом в развитии программного обеспечения и нашими опытнейшими разработчиками, вместе мы сможем добиться огромного результата.

«Наземная инфраструктура — это то, что требует развития»

— Совместная космическая инициатива SR Space — это первый проект нового кластера T1.Аэро, который создавался для решения масштабных задач. Это задачи, связанные исключительно с космосом, или в перспективе вы видите другие направления?

— Кластер T1.Аэро — это совершенно новое направление в группе Т1. Мы создали его только в этом году. Эта бизнес-единица будет заниматься, в основном, двумя перспективными направлениями. Про первое мы с вами немного поговорили — это освоение космоса, космические запуски, спутниковые группировки, создание сервисов на базе данных, полученных из космоса. А второе направление — это беспилотные летательные аппараты. И здесь тоже успехи уже есть. Мы уже запустили первую в России частную авиалинию, использующую беспилотники, провели первый полёт в Ненецком автономном округе буквально в прошлые выходные.

— Беспилотники будут заниматься перевозкой грузов?

— Да. Перевозка грузов — это задача, которая крайне актуальна для нашей огромной страны, и мы будем продолжать развивать в этом направлении, увеличивать количество маршрутов. Сейчас мы смотрим, в первую очередь, на арктический регион, в котором транспортный вопрос, логистический вопрос стоит особенно остро. Среди потенциальных заказчиков наших услуг здесь — и государство, и частные компании, крупные производители нефтегазового сектора, нефтегазодобывающие, производственные компании. Всем им сегодня для текущего бизнеса, для решения его насущных задач необходим эффективный партнер в транспортно-логистической сфере. Но это не единственное, что будут делать наше направление беспилотной авиации.

Сейчас у нас в перспективе — создание собственного конструкторского бюро для того, чтобы под задачи бизнеса, под понимание, как эксплуатировать эту технику, мы могли создавать максимально эффективные новые типы бортов, которые смогут пройти все необходимые процедуры сертификации и безопасно эксплуатироваться в любых условиях на территории нашей страны.

Есть и третье важное направление — это наземная инфраструктура. Назову вам одну говорящую цифру: в нашей стране на сегодня всего лишь чуть больше 200 аэродромов. В эту цифру входят все типы — международные крупные, малые и даже вертолетные площадки. Всего чуть больше 200! А в Соединённых Штатах, стране, с которой мы часто себя сравниваем, их более 20000. Поэтому наземная инфраструктура — это то, что действительно требует развития, требует мощного толчка. И здесь беспилотная авиация, я уверен, будет таким толчком. Так что параллельно в этом направлении тоже будем работать.

— То есть в ваших планах — строительство аэропортов?

— Речь идет больше, чем просто об аэропортах. Мы говорим о целой наземной инфраструктуре, которая включает в себя площадки для осуществления взлёта и посадки, загрузки, погрузки, а также различные системы, в том числе навигационные системы связи, системы обеспечения точной посадки и так далее.

«Беспилотные пассажирские перевозки — вопрос трех-четырех лет»

— Вернемся к беспилотным перевозкам. Сейчас мы говорим о перевозке грузов на беспилотных аппаратах. А можем ли мы предположить, что в будущем станут возможными беспилотные пассажирские авиаперевозки?

— Я думаю, что это вопрос буквально ближайших нескольких лет, может быт, трех-четырех. За этот срок, я думаю, мы будем технически готовы для того, чтобы перевозить людей, не имея на борту пилота. Подумайте сами: современный авиалайнер с сотнями людей на борту большую часть полёта проводит в автоматическом режиме, пилот, по большей части, только наблюдает за процессом и вносит при необходимости какие-то корректировки. Но, конечно, беспилотная авиация — другое дело: прежде, чем доверить полет автоматике, мы должны быть абсолютно уверены в том, что весь полет может быть выполнен абсолютно безопасно. Ведь прежде всего мы, конечно, думаем о жизнях людей — и в самом летательном аппарате, и на Земле. При этом технологически мы, на мой взгляд, на 90% готовы к осуществлению беспилотных пассажирских авиаперевозок, а оставшиеся 10% мы преодолеем, я думаю, в ближайшие несколько лет.

— А какие у холдинга планы на будущее в космическом направлении?

— В этом году основная наша цель — осуществить первый запуск. Это позволит нам проверить все наши технологические решения, провести апробацию полезной нагрузки, которую мы выведем в космос. Самое, пожалуй, важное, — это приемо-передающая аппаратура, которая обеспечит нам линию связи между землей и космосом . Такая техника, такие технологии сейчас крайне необходимы рынку, они помогут в развитии устойчивых каналов связи с беспилотными аппаратами на всей территории страны. Ну, а следующая задача — это тиражирование, превращение процедуры в постоянно действующий конвейер, когда запуски будут проходить по несколько раз в неделю и выводить всё больше и больше космических аппаратов на орбиту, увеличивая наше присутствие, присутствие российских компаний в космосе.

— Космос — это ваша детская мечта?