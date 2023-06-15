Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС
Мир
Бывший американский разведчик заявил о проблемах у ВСУ из-за оружия НАТО
Мир
Почти 29 тыс. человек пострадали от наводнения на востоке Индии
Мир
Лавров ответил на слова о якобы разжигании РФ антифранцузских настроений в Африке
Мир
В США допустили получение семьей Байдена до $30 млн от иностранцев
Мир
США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
Сюжет:

Компании Т1 и SR Space договорились о первом частном запуске ракеты в космос

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российский IT-холдинг Т1 и космическая компания SR Space договорились о первом в стране частном запуске ракеты в космос. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Заместитель гендиректора Т1 по развитию бизнеса Алексей Волынкин отметил, что раньше такие возможности были доступны «в основном государствам либо крупным государственным компаниям». «Сейчас космос стал гораздо ближе к среднему и малому бизнесу. И уже сейчас многие стартапы говорят о запуске своих собственных спутниковых группировок для осуществления, например, дистанционного зондирования земли либо для реализации услуг связи», — отметил Волынкин.

По его словам, для того чтобы «осуществлять ритмичный запуск» космических аппаратов и, что «самое важное, вовремя производить замену прямо на орбите, необходим новый класс ракетоносителей, так называемый легкий». «То есть сверхлегкие ракеты, которые смогут в нужное время достаточно дешево осуществлять доставку аппаратов на орбиту», — уточнил замгендиректора Т1.

По соглашению, SR Space возьмет на себя проведение конструкторских работ, подготовку наземной инфраструктуры и осуществление космических пусков. При этом Т1, имеющая свои вычислительные мощности, обеспечит большую часть расчетов: облачная платформа T1 Cloud ускорит их проведение, а система инженерного анализа CAE поможет в моделировании аэродинамических и тепловых нагрузок.

Первый запуск запланирован на конец текущего года. Ракета должна достичь высоты 100 км над уровнем моря и пересечь линию Кармана. Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Также будет проведен эксперимент по передаче информации с помощью технологии Интернета вещей (IoT) на БПЛА, что даст возможность испытать методы управления беспилотниками с использованием космической инфраструктуры. Ожидается, что после выхода проекта на промышленную стадию полеты будут проводиться не менее 1 раза в неделю.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023