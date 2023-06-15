Компании Т1 и SR Space договорились о первом частном запуске ракеты в космос

Российский IT-холдинг Т1 и космическая компания SR Space договорились о первом в стране частном запуске ракеты в космос. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Заместитель гендиректора Т1 по развитию бизнеса Алексей Волынкин отметил, что раньше такие возможности были доступны «в основном государствам либо крупным государственным компаниям». «Сейчас космос стал гораздо ближе к среднему и малому бизнесу. И уже сейчас многие стартапы говорят о запуске своих собственных спутниковых группировок для осуществления, например, дистанционного зондирования земли либо для реализации услуг связи», — отметил Волынкин.

По его словам, для того чтобы «осуществлять ритмичный запуск» космических аппаратов и, что «самое важное, вовремя производить замену прямо на орбите, необходим новый класс ракетоносителей, так называемый легкий». «То есть сверхлегкие ракеты, которые смогут в нужное время достаточно дешево осуществлять доставку аппаратов на орбиту», — уточнил замгендиректора Т1.

По соглашению, SR Space возьмет на себя проведение конструкторских работ, подготовку наземной инфраструктуры и осуществление космических пусков. При этом Т1, имеющая свои вычислительные мощности, обеспечит большую часть расчетов: облачная платформа T1 Cloud ускорит их проведение, а система инженерного анализа CAE поможет в моделировании аэродинамических и тепловых нагрузок.

Первый запуск запланирован на конец текущего года. Ракета должна достичь высоты 100 км над уровнем моря и пересечь линию Кармана. Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Также будет проведен эксперимент по передаче информации с помощью технологии Интернета вещей (IoT) на БПЛА, что даст возможность испытать методы управления беспилотниками с использованием космической инфраструктуры. Ожидается, что после выхода проекта на промышленную стадию полеты будут проводиться не менее 1 раза в неделю.