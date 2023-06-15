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Инвестиционная активность в России сохранилась на высоком уровне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России инвестиционная активность сохранилась на высоком уровне. К такому выводу пришли участники сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которая прошла 15 июня.

«Благодаря поддержке федеральных и региональных властей и высокой адаптивности бизнеса, мы прошли и пандемийный кризис, и кризис, связанный с санкциями, лучше, чем даже предполагали», — заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, опросы, проведенные в мае, показали, что инвестиционная активность сохраняется на достаточно высоком уровне.

«60% инвестиционных проектов реализуются без изменений, и это — несмотря на то, что поменялись условия из-за санкций, логистических проблем, связанных с уходом поставщиков с российского рынка», — подчеркнул Шохин.

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Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, минувший год можно назвать успешным по экономике.

«Мы ни от кого не слышали, что отходим от основ рыночной экономики. Об этом говорят и президент, и правительство. Доверие должно строиться вокруг нового понимания наших целей», — сказал он.

По словам Шувалова, страна продолжает базироваться на принципах нормального развития бизнеса.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал доверие между государством и бизнесом фактором конкурентноспособности всего бизнеса в целом. При этом он подчеркнул, что в регионе создаются условия открытости между властью и бизнесом.

Модератор сессии, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак среди острых проблем отметил недостаток знаний о помощи, которую может предоставить государство. При этом в ходе выборочного опроса предпринимателей, проведенного в 11 регионах России, где внедряется регионинвестстандарт, отмечают улучшение взаимодействия между бизнесом и региональными властями.

Ранее в этот день глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в ходе ПМЭФ, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

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