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«Сбер» создаст базу университетских стартапов

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Фото: пресс-служба Сбера
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«Сбер» создаст базу университетских стартапов на венчурном онлайн-хабе SberUnity. Это предполагает соглашение, подписанное первым зампредом правления банка Александром Ведяхиным и председателем правления Фонда «Сколково» Игорем Дроздовым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В пресс-службе «Сбера» рассказали, что банк станет партнером федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки, цель которого — появление к 2030 году 30 тыс. технологических предпринимателей, готовых запускать новый бизнес.

Договоренность «Сбера» и «Сколково» предполагает, что частные инвесторы, которые вложатся в вузовские стартапы, смогут получить кешбэк до 50%, но не более 20 млн рублей на каждый проект, а в общем объеме — не более уплаченного за три предшествующих года НДФЛ. Оператором программы возмещения инвестиций выступает Фонд «Сколково». На ее реализацию планируется направить 3,2 млрд рублей.

Ведяхин отметил, что нередко стартапы «с глубокими технологиями», которые разрабатываются в вузах, «из-за нехватки ресурсов не могут выйти за пределы университетских инкубаторов». «Реестр таких проектов, который мы создаем при поддержке Фонда «Сколково», обеспечит новые возможности для реализации федерального проекта Минобрнауки. С одной стороны, он позволит молодым предпринимателям заявить о себе и напрямую выходить на инвесторов, а с другой — будет стимулировать и поощрять частных инвесторов вкладываться в перспективные стартапы из университетской среды», рассказал Ведяхин.

Участвовать в программе могут компании, не менее 10% долей которых принадлежит студентам или недавним выпускникам российских вузов, сотрудникам научно-педагогического состава, университетской стартап-студии или самому вузу. Стартап должен быть создан не более пяти лет назад и иметь выручку не более 120 млн рублей в год. Также обязательна научно-технологическая составляющая и перспектива создания объектов интеллектуальной собственности.

К участию в проекте также приглашают инвесторов-физлиц, которые могут не иметь опыт инвестирования. И инвесторам, и стартапам необходимо пройти регистрацию на SberUnity.

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