В Биробиджане пожаловались на зловонное болото на улице Советской

Жители Биробиджана пожаловались на зловонное болото в подвале и неприятный запах, который уже более недели стоит на улице Советской, 74А. Жители многоквартирного дома звонили диспетчеру с просьбой откачать канализационные стоки, но проблема так и не была решена.

По словам жильцов, в диспетчерской им отвечали, что заявка принята, но рабочие пока заняты на другом объекте. Тем временем помещение подвала залито водой и такая ситуация в доме происходит не в первый раз.

«Течь с каждым днем всё больше и больше. В подъездах стоит невыносимый запах. Звоним в управляйку, а нам отвечают, что все заняты устранением аварии на улице Московской», — рассказал народный корреспондент ИА ЕАОMedia Михаил.

Также горожане, проживающие в микрорайоне им. Ушакова пожаловались на заросли травы во дворах. Как отмечает местная жительница Наталья, в других местах «худо-бедно косят, а у нас поля колосятся».

Жильцы многоквартирного дома на улице Советской надеются, что после публикации в СМИ на их проблему обратят внимание руководители управляющей компании и городские власти.