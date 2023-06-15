Снижение не следует

Июньское заседание Федрезерва преподнесло немало сюрпризов, но ожидания по решению оправдались. ФРС взяла паузу в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранила ставку на уровне 5,00–5,25%. Обоснование выбора соответствует предыдущему нарративу и базовым рыночным ожиданиям — пауза, согласно итоговому сообщению, позволит регулятору оценить дополнительную информацию и лучше понять эффект от уже реализованного ужесточения ДКП.

В прогнозных материалах инвесторы увидели много перемен по сравнению с тем, чего регулятор ожидал в марте этого года. В частности, теперь сообщается, что рост ВВП может составить 1,0% (против предыдущей оценки в 0,4%), кроме того, прогноз по безработице улучшен с 4,5% до 4,1%, а по базовому ценовому индексу PCE — ухудшен с 3,6% до 3,9%. Неожиданностью стал пересмотр оценки по ставке на 2023-й, предполагается, что ее могут повысить до диапазона 5,5–5,75% по итогам года.

Глава ФРС Джером Пауэлл начал выступление указанием на то, что «все участники комитета считают вероятным» некоторое дополнительное повышение ставок в этом году. При этом интересно, что в итоге ему лишь удалось убедить игроков рынка в том, что в 2023-м Федрезерв не снизит ставку. Разрыв между ее ожидаемым уровнем в конце 2023-го (согласно фьючерсной кривой cmegroup.com) и пиковым ожидаемым уровнем в течение года сократился до минимального значения за последние месяцы (5 б.п.).

Однако в повышение ставки до 5,5–5,75% рынок пока не верит. Ее прогнозное значение на следующие годы также оказалось выше — на уровне 4,50–4,75% (ранее ожидалось снижение до 4,25–4,5%), а на конец 2025-го — в диапазоне 3,25–3,5%.

Главным позитивным моментом заседания ФРС и выступления Пауэлла был более сильный экономический прогноз на 2023-й. Глава регулятора отметил рост деловой активности умеренными темпами и подчеркнул более значительную динамику потребительских расходов с начала года. Прогноз и комментарии Пауэлла поддерживают нарратив об устойчивости экономики и об отсутствии рецессии в 2023-м. При этом он напомнил про временные лаги и указал на то, что эффект от повышения ставок почувствовали лишь отдельные секторы, в то время как ужесточение кредитных условий экономике еще предстоит ощутить.

Комментарии по росту цен оказались смешанными: глава регулятора отметил, что сервисный сектор, за вычетом расходов на аренду жилья, демонстрирует лишь «первые признаки» дезинфляции. Ключевым драйвером роста цен в этом сегменте остается повышение зарплат. Поэтому фактически единственное средство для замедления динамики этой компоненты — дальнейшее охлаждение рынка труда. А в условиях улучшения прогнозов по занятости это существенно увеличивает вероятность повышения ставки еще на 25 б.п. во время июльского заседания регулятора.

В то же время замедление роста расходов на съем жилья во многом лишь вопрос времени (вес этой компоненты в структуре индекса инфляции составляет около 37%), так как новые договоры аренды демонстрируют нисходящий тренд год к году. Кроме того, Пауэлл указал на закрепление на низком уровне долгосрочных ожиданий повышения цен. В целом прогресс в замедлении базовой инфляции пока небольшой.

Сигнал, который послал Пауэлл рынку, можно сформулировать как «мы еще не закончили, но близки к завершению» текущего цикла ужесточения ДКП.

Говоря о перспективах снижения ставки, он отметил, что регулятор пойдет по этому пути, только «когда инфляция значительно снизится», что может занять «пару лет». Однако ожидания более длительного удержания ставки ФРС в значительной части были уже в рынке, поэтому существенного сдвига на прогнозной временной кривой не произошло.

Пауэлл подтвердил сохранение фокуса на поддержание реальной ставки. То есть постепенно снижать ее уровень в обозримой перспективе позволит охлаждение инфляции. Несмотря на вероятность повышения процентной ставки на дополнительные 50 б.п., нарратив о близком завершении цикла борьбы с ростом цен сохранился. Пауэлл отметил, что «мы уже недалеко от точки назначения».

Среди неопределенностей остается эффект от ужесточения кредитных условий — комментарии на этот счет оказались скудными. Глава ФРС также указал на сохранение рисков в сегменте коммерческой недвижимости.

Итоги заседания носили ястребиный характер, однако индексы завершили сессию смешанно. Несмотря на ухудшение прогноза по росту цен, рынок не поверил в повышение ставки до 5,75% из-за наблюдаемого тренда на замедление инфляции. Кроме того, улучшение оценки по динамике ВВП на 2023-й фактически подтвердило бычий нарратив рынка по более устойчивому состоянию экономической активности. Это снижает вероятность выраженной рецессии в этом году.



Автор — стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

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