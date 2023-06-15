Организаторов комплексных туров по России освободят от уплаты НДС

Операторов комплексных туров по России освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. Законопроект активен на период до 30 июня 2027 года включительно, сообщает телеканал «Известия». Мера позволит увеличить количество доступных путевок для россиян. По мнению специалистов, в области гостевого бизнеса, цены могут снизиться на 10%, а число туристов вырастет примерно на 5%. Комплексные туры — это сочетание в поездке нескольких видов отдыха.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.