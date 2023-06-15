Карта спецоперации на Украине 15 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВКС РФ нанесли удар по местам производства ударных беспилотников ВСУ. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, заверил Конашенков.

Кроме того, по его словам, на купянском направлении было ликвидировано до 30 военных ВСУ и два автомобиля, на краснолиманском направлении уничтожено более 50 боевиков, а на донецком направлении уничтожено до 340 боевиков.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 155 военных. На херсонском направлении уничтожено более 35 военных ВСУ.

Также сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины и 25 беспилотников ВСУ, также пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».