Запланированный на 11–12 июля саммит НАТО в Вильнюсе пройдет всего в 160 км от границы с Калининградской областью. За всю историю блока его руководители не собирались так близко от наших рубежей. Учитывая текущий кризис между Россией и коллективным Западом, этот факт придает предстоящей встрече определенный символизм.

Итоговая повестка саммита во многом будет зависеть от ситуации, складывающейся в зоне СВО, в частности от результатов начавшегося украинского контрнаступления, которое пока терпит крах. Тем не менее уже сейчас понятно, что публично будут обсуждаться три основных вопроса. Все они связаны со стремлением Запада добиться поражения России на поле боя.

Так, США и Великобритания могут попытаться подтолкнуть соседние с Украиной страны — члены НАТО, прежде всего Польшу, к решению направить в эту страну свои вооруженные силы в том или ином виде. Польские власти явно боятся брать на себя такую инициативу и готовы рискнуть разве что под флагом НАТО. Однако исключать реализацию такого сценария нельзя, особенно на фоне того, что уже сейчас польские наемники принимают активное участие в конфликте.

Кроме того, западные страны могут надавить на власти Молдавии, чтобы Кишинев пошел на обострение обстановки вокруг Приднестровья, где размещен российский военный контингент. Эскалация в Молдавии потребует реакции со стороны Москвы, что, по мнению некоторых западных экспертов, способно негативно отразиться на достижении поставленных целей в рамках СВО.

Разумеется, в стороне не останется и оказание военной помощи Киеву. Здесь стоит ожидать дальнейшего повышения ставок. Вероятно, перечень поставок расширится и речь будет вестись о более современных видах вооружений. В частности, на повестке окажется вопрос передачи Киеву истребителей. Варшава и Братислава уже поставили на Украину несколько Миг-29. Сейчас, однако, речь идет о самолетах западного образца — F-16. О подготовке украинских летчиков уже сообщали, например, Великобритания, Нидерланды, Дания.

Кроме того, на саммите встанет вопрос об укреплении ПВО Украины. США, Великобритания и другие «передовики» поставок постараются оказать давления на тех участников блока, которые отстают от главных доноров.

Конечно, в стороне не останется и вопрос дальнейшего сближения Украины с НАТО. В США осознают, что принятие Киева в альянс на самом деле невозможно, поскольку это, по сути, откроет дорогу к прямому конфликту между Россией и НАТО, который довольно быстро может перерасти в ядерную катастрофу. Поэтому Украину в Североатлантический альянс на саммите никто принимать не собирается. Но само обсуждение гарантий безопасности станет важным вопросом в повестке литовского саммита.

Украине этот пункт крайне важен для внутреннего использования, чтобы усилить прозападные настроения в обществе. Киев продолжает представлять вступление в альянс как некую панацею от продолжения конфликта с Россией. Чтобы держать своих граждан в тонусе, особенно в теме «весь мир с нами», киевским властям обязательно нужны какие-то результаты переговорного процесса.

В условиях, когда крупные страны не собираются продавливать присоединение Украины к альянсу, НАТО теоретически может пойти на подготовку некоего соглашения с Киевом. Пока сложно сказать, какие пункты конкретно может содержать такой документ. Ведь задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, не втянуть НАТО в конфликт с Россией, а с другой — не разочаровать полностью украинское руководство и продолжать попытки руками украинцев ослаблять российский военный потенциал и РФ в целом. Поэтому суть соглашения, скорее всего, будет в упрощении, ускорении процессов передачи военной помощи киевским властям и предоставлении неких довольно обширных обещаний.

Киев на саммите в Литве, конечно, хочет зафиксировать четкую схему присоединения страны к НАТО в будущем, особенно на фоне того, что 20 стран, по словам украинских политиков, уже поддержали стремление их страны вступить в альянс. Впрочем, здесь есть одна проблема. Любое решение о расширении блока принимается консенсусом. И если Польша и прибалтийские республики наверняка действительно готовы подписаться под таким документом, то нет уверенности, что на такой шаг пойдет, например, Венгрия. Эта страна находится в сложных отношениях с Киевом из-за его черных списков, в которых оказались венгерские компании, продолжающие работать на российском рынке, а в большей степени из-за положения этнических венгров на территории Украины.

Так или иначе, предстоящий саммит кардинально не изменит ситуацию, а те или иные действия западных стран могут лишь затянуть текущий конфликт, что, по всей видимости, и остается их целью. При этом представителей США и других государств волнует один интересный аспект: им крайне важно на фоне и так неспокойной ситуации в экономике представить налогоплательщикам зримый результат использования потраченных на поддержку Украины средств.

Кроме того, демократы во главе с Джо Байденом заинтересованы и в том, чтобы использовать потенциальные успехи украинского контрнаступления в предвыборной гонке, пытаясь продемонстрировать своим гражданами, что Вашингтон остается «рупором свободного мира».

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора