Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Армия
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Херсонской области
Туризм
В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Экономика
Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Мир
ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Экономика
Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Авто
АвтоВАЗ разработает новые сервисы вместе с ГЛОНАСС
Общество
РСПП призвал поддерживать ставших молодыми родителями сотрудников

Цифровой социальный проект МИЦ «Известия» вошел в число лауреатов медиапремии Апостол

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На завершившемся сегодня первом конкурсе Премия Апостол социальный мультиформатный проект МИЦ «Известия» «Смелость не бояться» вошел в шорт-лист в номинации «Социальные проекты. Лучший специальный проект».

Специальный проект "Известий" и Агентства стратегических инициатив (АСИ) ставил своей целью рассказать аудитории о двух актуальных сегодня проблемах — насилия в семье и буллинга в коллективе. Оба тематических блока, на которые поделен проект, иллюстрируют реальные истории, записанные журналистами «Известий», и дополняются подкастами с участием экспертов. Проект собрал в интернете более 170 тыс просмотров. В создании проекта принимали участие Александр Сидоров, Мария Фролова, Евгения Приемская, Светлана Орлова, Маргарита Вовк, Екатерина Костина, Лариса Москвитина, Дарья Трегубова.

В конкурсе Премия Апостол соревновались медиа и бренд-медиа в диджитал-среде. По результатам премии 75 конкурсантов приняли участие в 12 номинаций. Было подано 160 заявок, в мероприятии приняли участие 30 экспертов, было вручено 17 золотых наград. По итогам конкурса организаторы приняли решение продлить конкурс Премия Апостол на второй сезон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023