Цифровой социальный проект МИЦ «Известия» вошел в число лауреатов медиапремии Апостол

На завершившемся сегодня первом конкурсе Премия Апостол социальный мультиформатный проект МИЦ «Известия» «Смелость не бояться» вошел в шорт-лист в номинации «Социальные проекты. Лучший специальный проект».

Специальный проект "Известий" и Агентства стратегических инициатив (АСИ) ставил своей целью рассказать аудитории о двух актуальных сегодня проблемах — насилия в семье и буллинга в коллективе. Оба тематических блока, на которые поделен проект, иллюстрируют реальные истории, записанные журналистами «Известий», и дополняются подкастами с участием экспертов. Проект собрал в интернете более 170 тыс просмотров. В создании проекта принимали участие Александр Сидоров, Мария Фролова, Евгения Приемская, Светлана Орлова, Маргарита Вовк, Екатерина Костина, Лариса Москвитина, Дарья Трегубова.

В конкурсе Премия Апостол соревновались медиа и бренд-медиа в диджитал-среде. По результатам премии 75 конкурсантов приняли участие в 12 номинаций. Было подано 160 заявок, в мероприятии приняли участие 30 экспертов, было вручено 17 золотых наград. По итогам конкурса организаторы приняли решение продлить конкурс Премия Апостол на второй сезон.