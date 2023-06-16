Первая Чайка

Шестьдесят лет назад — 16 июня 1963 года — начался полет космического корабля «Восток-6». На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной Чайка) — первая женщина-космонавт. Ее орбитальный рейс продолжался почти трое суток и был частью группового двух кораблей: с 14 июня в космосе находился Валерий Быковский (позывной Ястреб), пилотировавший «Восток-5». Оба полета, как сообщала советская пресса, прошли гладко и завершились успехом.

Однако почти сразу начали циркулировать слухи, будто бы Валентина Терешкова испытала трудности при возвращении на Землю. За полвека путаные пересказы превратились в легенду о том, что женщина-космонавт едва не погибла из-за программной ошибки в системе автоматического управления корабля. Сегодня, когда многие архивные материалы, связанные с полетом, рассекречены, опубликованы дневники и мемуары причастных к нему, мы получили возможность узнать, что же на самом деле произошло в июне 1963 года.

Запуск «Востока-6» на космодроме Байконур в 12:29:51 по московскому времени прошел практически идеально. Генерал-лейтенант авиации Николай Каманин, занимавшийся подготовкой космонавтов, отмечал в личном дневнике, что Валентина Терешкова хорошо перенесла старт, толково докладывала о ходе полета и рапортовала правительству. Но на вторые сутки специалисты обратили внимание на уклончивость ответов женщины-космонавта: ее самочувствие явно ухудшалось.

Подтверждение этому мы находим в бортовом журнале корабля — она записала: «В начале вторых суток ощутила боль в правом колене. Теплозащитная оболочка [скафандра] давила на колени, что вызвало неприятные ощущения. Гермошлем давил на левое плечо, в конце третьих суток была невыносимая боль». Кроме того, Валентину Терешкову мучила тошнота: «Аппетит был хорошим, утром третьих суток съела пирожки с килькой и яйцом. Запила вишневым соком и водой, сразу же вытошнило, уж очень противные пирожки. Это объясняю, что просто желудку не понравились пирожки, но ни в коем разе [это не было] расстройством вестибуляра [вестибулярного аппарата]».

Космос тоже подбрасывал сюрпризы: из-за солнечных вспышек атмосфера «разбухла», из-за чего естественное торможение «Востоков» ускорилось. Руководство решило вернуть корабль Валерия Быковского на Землю к исходу пятых суток полета, корабль Валентины Терешковой — к завершению третьих. 18 июня она должна была опробовать ручное управление, чтобы в случае отказа автоматической системы перед спуском взять ситуацию под контроль. Однако ни с первого, ни со второго раза у нее не получилось провести репетицию.

Николай Каманин писал в дневнике: «С Терешковой разговаривал несколько раз. Чувствуется, что она устала, но не хочет признаться в этом... Она дважды пыталась сориентировать корабль и честно призналась, что ориентация по тангажу у нее не получается... Поручили Гагарину, Титову, Николаеву... на 45-м витке потренировать ее в ориентировании корабля по посадочному варианту (спиной вперед). Ребята подготовили план переговоров с ней, согласовали со специалистами все рекомендации и попытаются ей помочь».

Утром 19 июня Юрий Гагарин лично зачитал Валентине Терешковой специальную инструкцию, требуя подтверждения по выполнению каждого действия. На этот раз всё прошло хорошо, и наземные службы получили приказ сажать корабль. Спускаемый аппарат благополучно приземлился в расчетном районе, где его сразу отыскали местные жители. Терешкова была голодной и с удовольствием приняла принесенное ими угощение: картошку с луком и кумыс. В знак благодарности она раздала тюбики с космической едой, после чего принялась дописывать бортовой журнал, нарушив регламент.

Хотя рейс «Востока-6» завершился неоднозначно, женская группа в отряде космонавтов продолжила тренировки. В частности, Николай Каманин предлагал организовать двухнедельный полет женщин-космонавтов на корабле типа «Восход-2», оборудованном для выхода в открытый космос. Группу расформировали только в 1969 году, а новую собрали через десять лет.

Полет Валентины Терешковой вошел в историю. Помимо статуса первой женщины, покорившей околоземную орбиту, за ней зафиксирован уникальный рекорд: она остается единственной из женщин-космонавтов и женщин-астронавтов, кто летал в одиночку, без экипажа. И этого достаточно для того, чтобы признать ее подвиг.

Автор — писатель и сценарист, историк космонавтики

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