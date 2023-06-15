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В «Сбере» рассказали о планах по выпуску новой партии платежных стикеров

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Сбербанк планирует в июле выпустить новую партию платежных стикеров. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

«Пока точное количество мы определяем — это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема. Напомню, что в феврале мы выпустили 100 тыс. стикеров», — отметил он, добавив, что стикеры пользовались значительным спросом.

«За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений», — подчеркнул Царёв. По его словам, у новых стикеров будет несколько вариантов оригинального дизайна — на выбор клиент.

Первый зампред Сбербанка пояснил, что параметры использования платежного стикера схожи с дебетовой картой: можно настроить пин-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям или заблокировать стикер в случае утраты. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией, рассказал Царёв.

«В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше», — заключил он.

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