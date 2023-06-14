Неверов сообщил о переговорах с Индией по съемкам сериалов в Арктике

Россия активно ведет переговоры с киностудиями Индии о съемках сериалов в Арктике. Об этом 14 июня на ПМЭФ сообщил «Известиям» генеральный директор «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

«Сейчас мы активно ведем переговоры со знаменитыми индийскими продюсерами, чтобы Болливуд пришел на Шпицберген, чтобы в наших поселках снимались интересные, захватывающие сериалы», — заявил Неверов.

О планах режиссеров из Индии снимать фильмы на территории Югры стало известно 6 марта на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Югорские кинематографисты также планируют сотрудничество с режиссерами из Индии в будущих фильмах.

Тогда, например, индийский режиссер Алам Сарфараз уже заявил о планах снять фильм в ХМАО. У него уже есть подходящий для этого проект. По его словам, в Югре очень красиво.