Карта спецоперации на Украине 14 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ успешно нанесли удары высокоточным оружием по резервам ВСУ и иностранных наемников, а также по складам боеприпасов. Все назначенные объекты поражены, заявили в МО.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, неся потери. По словам Конашенкова, с 4 июня только на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

Также на Времевском выступе в районе Макаровки отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожено 4 танка и 7 ББМ противника, на купянском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ, а в районе Запорожья уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 800 военных ВСУ, 20 танков, 4 БМП, 15 ББМ, две артиллерийские системы М777.

Сбито 20 беспилотников ВСУ, а также 2 ракеты Storm Shadow и 4 снаряда РСЗО HIMARS.