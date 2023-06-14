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«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики
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Объявлены ключевые акценты ПМЭФ-2023

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Петербургский экономический форум — зеркало времени. Программа ПМЭФ-2023 отражает нюансы современной ситуации в мире. Крах однополярного мира требует налаживания новых связей. В программе форума — шесть международных бизнес-диалогов. РФ развивает новые центры силы: со странами Латинской Америки, с членами АСЕАН, с партнерами в Индии и Китае. В этом году страна-гость ПМЭФ — Объединенные Арабские Эмираты, сообщает телеканал «Известия». Москва и Абу-Даби успешно строят выгодное сотрудничество в ОПЕК+. ОАЭ уже показали, что имеют свой взгляд на нефтяной рынок. США так и не смогли заставить Абу-Даби добывать больше нефти ради одной только выгоды Вашингтона.

Второй ключевой акцент ПМЭФ — внутренняя повестка России. Запад крайне удивлен, что Россия успешно устояла под ударами санкций. Новые условия — вызов и огромный шанс для новой экономики. Большой блок ПМЭФ-2023 посвящен вопросам малого бизнеса. Форум вводит новый формат — День международной кооперации МСП. Владимир Путин обращал внимание на вопросы занятости. На ПМЭФ-2023 серия мероприятий посвящена рынку труда: «Профессионалитет», креативные индустрии, госуправление. Новые вызовы требуют новых решений. Блок «Выстраивая технологический суверенитет» посвятят IT-сфере.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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