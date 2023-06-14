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Russpass предложил путешественникам обновленный онлайн-гид по туризму в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Туристический сервис Russpass открыл обновленную расширенную версию онлайн-журнала о туризме в России Russpass Mag, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Теперь с помощью журнала читатели смогут не только выбрать направление для путешествий, но и составить индивидуальную программу поездки, получив необходимую информацию.

В обновленном журнале с расширенным рубрикатором и возможностями поиска появились рубрики «Москва», «Россия», «Люди», «Инструкции» и спецпроект «Лето в Москве». Искать материалы можно по вкладкам либо через систему тематических хештэгов. Раздел, посвященный столице, предлагает самые разные тематические подборки материалов — к примеру, о городских садах и парках или о подходящих местах для прогулок с детьми. Есть и актуальная информация — например, о том, какие площадки сейчас принимают участие в культурной акции «Музейная неделя».

В рубрике «Россия» собрана информация о популярных маршрутах по стране и достопримечательностях разных российских городов. Здесь же можно найти новости о культурных и спортивных событиях страны, предлагаются необычные варианты путешествий — к примеру, на исторических и туристических поездах, в том числе на популярном Рускеальском экспрессе.

«На страницах журнала москвичи могут найти материалы о самых разных туристических направлениях России. Для жителей других регионов здесь собрали полезную информацию о столице: достопримечательности, рекомендации и тематические подборки», — отметила Наталья Сергунина.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением. Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с городским департаментом информационных технологий.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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